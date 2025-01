క్రికెట్‌ చరిత్రలో అసాధారణ రనౌట్‌

క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఓ విచిత్రమైన రనౌట్‌ నమోదైంది. సౌతాఫ్రికా అండర్‌-19 జట్టుతో జరుగుతున్న అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ అండర్‌-19 జట్టు ఆటగాడు ఆర్యన్‌ సావంత్‌ అసాధారణ రీతిలో రనౌటయ్యాడు. మ్యాచ్‌ 3వ రోజు సావంత్‌ 11 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్‌ చేస్తూ జేసన్‌ రౌల్స్‌ వేసిన బంతిని స్లాగ్-స్వీప్ చేశాడు.

అయితే బంతి షార్ట్‌ లెగ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న జోరిచ్ వాన్ షాల్క్‌విక్‌ హెల్మెట్‌ను బలంగా తాకి, స్టంప్స్‌పైకి తిరిగి వచ్చింది. ఆ సమయంలో సావంత్‌ క్రీజ్‌ బయట ఉన్నాడు. సెకెన్ల వ్యవధిలో జరిగిపోయిన ఈ తంతు చూసి కొందరు దక్షిణాఫ్రికా ఆటగాళ్లు రనౌట్‌కు అప్పీల్‌ చేయగా.. మరికొందరు బంతి హెల్మెట్‌కు తాకి గాయపడిన జోరిచ్‌ను పరామర్శించే పనిలో పడ్డారు.

The first and last time you'll see a run out like this... @collinsadam pic.twitter.com/ZIEFI8s1Te

— Brent W (@brentsw3) January 28, 2025