టెక్‌బాల్‌ వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌-2024లో భారత్‌కు తొలి పతకం లభించింది. పురుషుల డబుల్స్‌ విభాగంలో అనాస్‌ బేగ్‌, డెక్లన్‌ గొంజాల్వెస్‌ జోడీ కాంస్య పతకం కైవసం చేసుకుంది. టెక్‌బాల్‌ క్రీడలోకి ఇటీవలే ప్రవేశించిన బేగ్‌-గొంజాల్వెస్‌ జోడీ అంచనాలకు మించి రాణించి అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

తృటిలో స్వర్ణం రేసు నుంచి తప్పుకున్న భారత జోడీ మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. బేగ్‌-గొంజాల్వెస్‌ జోడీ సెమీఫైనల్లో పటిష్టమైన థాయ్‌లాండ్‌ జోడీ చేతిలో ఓటమిపాలైంది. టెక్‌బాల్‌లో పతకం సాధించిన 11వ దేశంగా భారత్‌ రికార్డుల్లోకెక్కింది.

