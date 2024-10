PAK VS ENG 1st Test: జమాల్‌ 'కమాల్‌' క్యాచ్‌

మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ముల్తాన్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లో పాక్‌ ఆటగాడు ఆమెర్‌ జమాల్‌ కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ పట్టుకున్నాడు. నసీం​ షా బౌలింగ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ ఓలీ పోప్‌ ఆడిన పుల్‌ షాట్‌ను జమాల్‌ 'కమాల్‌'​ క్యాచ్‌గా మలిచాడు. మిడ్‌ వికెట్‌ దిశగా ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న జమాల్‌ ఒంటి చేత్తో సూపర్‌ మ్యాన్‌లా క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. జమాల్‌ కమాల్‌ విన్యాసాన్ని చూసి ఓలీ పోప్‌కు ఫ్యూజులు ఔటయ్యాయి. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతోంది.

UNBELIEVABLE CATCH 😲



Aamir Jamal pucks it out of thin air to send back the England captain 👌#PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/MY3vsto4St

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 8, 2024