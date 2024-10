స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ను పాకిస్తాన్‌ 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. రావల్పిండి వేదికగా జరిగిన నిర్ణయాత్మక మూడో టెస్ట్‌లో పాక్‌ 9 వికెట్ల తేడాతో పర్యాటక జట్టుపై ఘన విజయం సాధించింది.

పాక్‌ గెలుపులో ఆ జట్టు స్పిన్నర్లు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ కోల్పోయిన 20 వికెట్లను పాక్‌ స్పిన్నర్లే పడగొట్టారు. పాక్‌ స్పిన్నర్లలో సాజిద్‌ ఖాన్‌ 10 వికెట్లు పడగొట్టగా.. నౌమన్‌ అలీ 9, జహీద్‌ మెహమూద్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు.

