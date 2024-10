ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు జో రూట్‌ టెస్ట్‌ క్రికెట్లో‌ అరివీర భయంకరమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. రూట్‌ గత మూడేళ్లుగా ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతూ పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో రూట్‌ 2021 నుంచి 16 హాఫ్‌ సెంచరీలు, 18 సెంచరీల సాయంతో 4600 పైచిలుకు పరుగులు చేశాడు. ఈ మధ్యకాలంలో టెస్ట్‌ల్లో ఇన్ని సెంచరీలు కాని, ఇన్ని పరుగులు కాని ఏ ఆటగాడూ చేయలేదు.

JOE ROOT, YOU FREAKING LEGEND. 🙇‍♂️



- 35th Test century going past Gavaskar, Younis, Lara and Jayawardene and became England's leading run scorer as well in Tests. The GOAT!! 🐐 pic.twitter.com/uG9pkzpmOf

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 9, 2024