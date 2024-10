IND vs NZ 2nd Test: అశ్విన్‌ మ్యాజిక్.. కెప్టెన్‌ ఔట్‌

పూణే వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో న్యూజిలాండ్‌కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు ఎనిమిదో ఓవర్‌లోనే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. అశ్విన్‌ మ్యాజిక్‌ డెలివరీతో కివీస్‌ కెప్టెన్‌ టామ్‌ లాథమ్‌ను (15) ఎల్బీడబ్ల్యూ చేశాడు. అశ్విన్‌ బంతిని అంచనా వేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైన లాథమ్‌ వికెట్ల ముందు సులువుగా దొరికిపోయాడు.

ఇన్నింగ్స్‌ 24వ ఓవర్‌లో అశ్విన్‌ మరోసారి మ్యాజిక్‌ చేశాడు. ఈసారి యాష్‌ విల్‌ యంగ్‌ను (18) బోల్తా కొట్టించాడు. వికెట్ల వెనుక పంత్‌ అద్భుతమైన క్యాచ్‌ పట్టడంతో యంగ్‌ పెవిలియన్‌ బాట పట్టాడు. 24 ఓవర్ల అనంతరం న్యూజిలాండ్‌ స్కోర్‌ 76/2గా ఉంది. డెవాన్‌ కాన్వే (38), రచిన్‌ రవీంద్ర క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

ASHWIN STRIKES IN HIS FIRST OVER 👌



- What a champion, India on charge at Pune. pic.twitter.com/oJOCsGZPAZ

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 24, 2024