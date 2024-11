ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ కోసం టీమిండియా సన్నాహకాలను మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా భారత జట్టు ఇండియా-ఏ టీమ్‌తో ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది. ప్రేక్షకులు లేకుండా జరుగతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆటగాళ్లకు తగినంత ప్రాక్టీస్‌ లభిస్తుంది. తొలి టెస్ట్‌కు వేదిక అయిన పెర్త్‌ మైదానంలోని పాత పిచ్‌పై ఈ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది. ఈ పిచ్‌ బౌన్స్‌ మరియు సీమ్‌కు అనుకూలంగా ఉందని తెలుస్తుంది. పరిస్థితులకు అలవాటు పడేందుకు భారత్‌ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది.

టచ్‌లోకి వచ్చిన విరాట్‌..

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి తన ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కగా మొదలు పెట్టినట్లు తెలుస్తుంది. విరాట్‌ చూడచక్కని కవర్‌ డ్రైవ్‌లతో అలరించాడని సమాచారం. అయితే విరాట్‌ ఓ రాంగ్‌ షాట్‌ ఆడి 15 పరుగుల వద్ద వికెట్‌ పారేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ముకేశ్‌ కుమార్‌ బౌలింగ్‌లో సెకండ్‌ స్లిప్‌లో ఉన్న ఫీల్డర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి విరాట్‌ నిష్క్రమించాడట.

Looks like Virat Kohli is done for the day. Was on 30 after batting for an hour. Started to get in rhythm after a shaky start.



Pant was bowled by the impressive Mukesh Kumar. Second time in the day he had been bowled

— Tristan Lavalette (@trislavalette) November 15, 2024