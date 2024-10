హైడ్రా అంటే కేవలం కూల్చివేతలే కాదు!

హైదరాబాద్‌, సాక్షి: తెలంగాణ హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన వేళ.. హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ మరోసారి ఆ విభాగం పని తీరుపై స్పష్టత ఇచ్చారు. హైడ్రా అంటే కేవలం కూల్చివేతలు మాత్రమే కాదన్న ఆయన.. ప్రజలతో పాటు సామాజిక మాధ్యమాలు కూడా వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

‘‘మూసీ న‌దికి ఇరువైపులా స‌ర్వేల‌తో హైడ్రాకు సంబంధం లేదు. అక్క‌డి నివాసితుల‌ను హైడ్రా త‌ర‌లించ‌డం లేదు. అక్క‌డ ఎలాంటి కూల్చివేత‌లు హైడ్రా చేప‌ట్ట‌డం లేదు. మూసీ ప‌రీవాహ‌క ప్రాంతంలోని ఇళ్ల‌పై హైడ్రా మార్కింగ్ చేయ‌డం లేదు. మూసీ సుంద‌రీక‌ర‌ణ ప్ర‌త్యేక ప్రాజెక్టు. దీనిని మూసీ రివ‌ర్‌ఫ్రంట్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ కార్పొరేష‌న్ చేప‌డుతోంది’’ అని ఎక్స్ వేదిక ద్వారా తెలియజేశారు. అలాగే..

HYDRAA has nothing to do with surveys on either side of the Musi River.



HYDRAA is not evacuating the residents there.



HYDRAA is not undertaking any demolitions there.



No markings have been made on the houses in the Musi catchment area by HYDRAA authorities.



The Musi…

— HYDRAA (@Comm_HYDRAA) September 30, 2024