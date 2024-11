రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ చైర్‌ పర్సన్‌ వ్యాపారవేత్త ,పరోపకారి, నీతా అంబానీ 60వ పుట్టిన రోజు (నవంబరు 1). ఈ సందర్భంగా కొత్తకోడలు, నీతా చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ భార్య, రాధిక మర్చంట్‌, కంపెనీ సిబ్బంది ఆమెకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. ఎన్‌ఎంఏసీసీ కూడా నీతా అంబానీకి స్పెషల్‌ విషెస్‌ తెలుపుతూ ట్వీట్‌ చేసింది.

Paltan, join us in wishing Mrs. Nita Ambani, a very Happy Birthday! 💙 #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/MQlPXKqLGx

అలాగే పలువురు సెలబ్రిటీలు నీతా అంబానికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అందించారు. ఐపీఎల్‌టీం ముంబై ఇండియన్స్‌ కూడా ఎక్స్‌ ద్వారా విషెస్‌ తెలిపింది.



Today, on the birthday of our Founder and Chairperson, Mrs. Nita Ambani, we celebrate her passion for the arts! pic.twitter.com/Sq47Fpg55r

