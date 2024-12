కాలిఫోర్నియా: ఓపెన్‌ఏఐ ఇంజినీర్‌ సుచిర్‌ బాలజీ మరణంపై అతడి తల్లి పూర్ణిమారావ్‌ చేస్తున్న ఆరోపణలకు ప్రముఖ బిలియనీర్‌ ఇలాన్‌ మస్క్‌(Elon Musk) మద్దతిచ్చారు. సుచిర్‌ బాలాజీ నవంబర్‌ 26న అమెరికాలోని సాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలోని తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు తేల్చారు.

అయితే సుచిర్‌ మరణంపై తల్లి పూర్ణిమారావ్‌ తాజాగా ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో సంచలన పోస్టు చేశారు. సుచిర్‌ మృతిపై తాము ప్రైవేట్‌ డిటె‌క్టివ్‌తో చేయించిన దర్యాప్తులో భాగంగా రెండోసారి శవపరీక్ష చేశామని తెలిపారు. శవపరీక్ష ఫలితాలు పోలీసులు చెబుతున్నదానికి భిన్నంగా ఉన్నాయన్నారు.

‘నవంబర్‌ 26న సుచిర్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లోకి ఎవరో ప్రవేశించారు. బాత్‌రూమ్‌లో సుచిర్‌కు ఇతరులకు మధ్య ఘర్షణ జరిగిన ఆనవాళ్లున్నాయి. రక్తపు మరకలు కూడా కనిపించాయి. ఇంతటి దారుణ హత్యను అధికారులు ఆత్మహత్యగా తేల్చారు. సుచిర్‌ అనుమానాస్పద మృతిపై ఎఫ్‌బీఐ విచారణ చేయాలి’అని పూర్ణిమారావ్‌ తన పోస్టులో డిమాండ్‌ చేశారు.

Update on @suchirbalaji



We hired private investigator and did second autopsy to throw light on cause of death. Private autopsy doesn’t confirm cause of death stated by police.



Suchir’s apartment was ransacked , sign of struggle in the bathroom and looks like some one hit him…

— Poornima Rao (@RaoPoornima) December 29, 2024