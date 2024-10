బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు ఎనిమిదో సీజన్‌ను రీలోడ్‌ చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు బేబక్క, శేఖర్‌ బాషా, అభయ్‌ నవీన్‌, సోనియా, ఆదిత్య ఎలిమినేట్‌ అవగా హౌస్‌లో 9 మంది మాత్రమే మిగిలారు. వీరితో షో లాక్కురావడం కష్టమని భావించిన బిగ్‌బాస్‌ టీమ్‌.. రేపు హౌస్‌లోకి ఎనిమిది మంది వైల్డ్‌కార్డ్‌ ఎంట్రీలను పంపనుంది.

గుర్తుపట్టారా?

ఇప్పటికే ఫస్ట్‌, సెకండ్‌ వైల్డ్‌ కార్డ్‌ కంటెస్టెంట్లను గుర్తుపట్టండి అంటూ టేస్టీ తేజ, రోహిణిల ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు. ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడో వైల్డ్‌ కార్డ్‌ కంటెస్టెంట్‌ను గుర్తుపట్టండి అంటూ హాట్‌స్టార్‌ ఓ ఫోటో వదిలింది. ఈ ఫోటో చూసిన బిగ్‌బాస్‌ ప్రియులు అతడెవరో ఇట్టే గుర్తుపట్టేశారు.

మరోసారి డాక్టర్‌బాబు రీఎంట్రీ

గత సీజన్‌లో రెండుసార్లు హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన డాక్టర్‌ బాబు అని చెప్తున్నారు. బిగ్‌బాస్‌ ఏడో సీజన్‌లో డాక్టర్‌ బాబు అలియాస్‌ గౌతమ్‌ కృష్ణ పాల్గొన్నాడు. అతడిని ఫేక్‌ ఎలిమినేషన్‌ ద్వారా సీక్రెట్‌ రూమ్‌కు పంపించి తిరిగి హౌస్‌లోకి వెళ్లనిచ్చారు. ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడోసారి హౌస్‌లో అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. నాలుగో వైల్డ్‌ కార్డ్‌ను గుర్తుపట్టండంటూ బిగ్‌బాస్‌ టీమ్‌ మరో ఫోటో రిలీజ్‌ చేసింది. అది చూసిన నెటిజన్లు.. మెహబూబ్‌, అవినాష్‌లలో ఎవరో ఒకరు అయి ఉంటారని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

On his way to cause trouble ‼️ Who could it be? 🤔#biggbosstelugu8 pic.twitter.com/TSKkS8tkrH

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) October 5, 2024