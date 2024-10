టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీ జంట సమంత- నాగచైతన్య విడాకులు తీసుకుని సరిగ్గా నేటికి మూడేళ్లవుతోంది. 2021 అక్టోబర్‌ 2న పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్లుగా సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించారు. అప్పటినుంచి వీరి విడాకుల గురించి ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మధ్యే నాగచైతన్యకు.. హీరోయిన్‌ శోభిత ధూళిపాళతో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ కూడా జరిగింది. అటు సమంత.. తన వర్క్‌ లైఫ్‌లో మునిగిపోయింది.

దారుణ వ్యాఖ్యలు

ఇలాంటి సమయంలో మంత్రి కొండా సురేఖ.. సామ్‌-చైలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీరు విడిపోవడానికి బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ కారణమని ఆరోపించారు. అక్కినేని కుటుంబ ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా అనుచిత కామెంట్లు చేశారు. దీంతో నాగ్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా మండిపడ్డాడు. మీ రాజకీయాల కోసం సినీప్రముఖుల జీవితాలను వాడుకోవద్దని హెచ్చరించాడు.

ఇంతకు దిగజారుతారా?

తాజాగా సామ్‌ స్నేహితురాలు, సింగర్‌ చిన్మయి ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించింది. 'మీ ఎజెండా కోసం, మైలేజ్‌ కోసం, వ్యూస్‌ కోసం, డబ్బు కోసం సమంత పేరును ఇంత భయంకరంగా వాడుకుంటారా? అందరి దృష్టి మీవైపు మళ్లడం కోసం సమంతను అస్త్రంలా ఉపయోగిస్తున్నారని అర్థమవుతోంది. కానీ మీ అందరికంటే తనెప్పుడూ అగ్రస్థానంలోనే ఉంటుంది. తనను కనీసం కలలో కూడా టచ్‌ చేయలేరు. ఈ నవరాత్రికి మీ పాపాలను కడిగేసుకోండి' అని ట్వీట్‌ చేసింది.

I have been unfortunately watching the truly horrifying manner in which multiple individuals, Telugu youtube channels, media persons have been using Samantha’s name for their own mileage, agenda and to make money from click baits and views.



End of the day all it proves is that…

