మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోన్న పొలిటికల్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ గేమ్ ఛేంజర్. రామ్ చరణ్-శంకర్ కాంబోలో వస్తోన్న ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన ఈ చిత్రం అనుకోకుండా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచింది. చిరంజీవి పొంగల్ బరి నుంచి తప్పుకోవడంతో ఆ ప్లేస్‌లో రామ్ చరణ్ వచ్చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నవంబర్‌లో కచ్చితంగా అప్‌డేట్స్‌ ఉంటాయని ప్రకటించిన టీమ్.. ఇవాళ దీపావళి సందర్భంగా టీజర్ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది.

గేమ్ ఛేంజర్‌ టీజర్ నవంబర్ 9న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దీపావళి సందర్భంగా ఫ్యాన్స్‌కు మెగా అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా రామ్ చరణ్ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. లుంగీ కట్టుకుని బనియన్‌తో కూర్చున్న రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

కాగా.. ఈ చిత్రంలో చెర్రీ సరసన బాలీవుడ్ భామ కియారా ‍అద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రంలో అంజలి, ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, సునీల్‌, సముద్రఖని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 10న విడుదల కానుంది.



Light it up 😎💥 #GameChangerTeaser from November 9th. Wishing everyone a very Happy Diwali 🔥#GameChanger takes charge in the theatres on JAN 10th ❤️‍🔥#GamechangerOnJAN10 🚁

Global Star @AlwaysRamCharan @shankarshanmugh @advani_kiara @iam_SJSuryah @MusicThaman… pic.twitter.com/dbDr2HLWeQ

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 31, 2024