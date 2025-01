సంక్రాంతి బరిలో దిగిన గేమ్‌ ఛేంజర్‌ సినిమా సైలెంట్‌ అయిపోయింది. మొదట్లో డాకు మహారాజ్‌ (Daaku Maharaaj Movie) బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర అదరగొట్టగా దాన్ని సైతం వెనక్కు నెడుతూ టాప్‌ ప్లేస్‌లో నిలబడింది సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (Sankranthiki Vasthunam Movie). జనవరి 14న విడుదలైన ఈ సినిమా కలెక్షన్ల వరద పారిస్తోంది. ఐదు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ.165 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది. ఆరో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక కలెక్షన్స్‌ వసూలు చేసిన సినిమాగా రికార్డుకెక్కిందని చిత్రయూనిట్‌ ప్రత్యేకంగా పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేసింది.

ఆరో రోజు ఎక్కువ షేర్‌ (రూ.9.54 కోట్ల షేర్‌) సాధించిన సినిమాగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ పేరిట రికార్డు భద్రంగా ఉండేది. నిన్నటితో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఆ రికార్డును బద్ధలు కొట్టింది. విక్టరీ వెంకటేశ్‌ (Venkatesh Daggubati) కెరీర్‌లోనే ఈ సినిమా ఆల్‌టైం హిట్‌గా నిలిచింది. ఇప్పటికే రూ.100 కోట్ల షేర్‌ కూడా వచ్చేసిందని తెలిపింది. అటు నార్త్‌ అమెరికాలోనూ సినిమా జోరు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అక్కడ ఇప్పటివరకు 2.1 మిలియన్‌ డాలర్ల గ్రాస్‌ వసూలు చేసింది. యూకెలో 1,95,628 పౌండ్లు వసూలు చేసింది. ఈ బ్లాక్‌బస్టర్‌ సినిమాకు సీక్వెల్‌ కూడా ఉంటుందని ప్రకటించాడు దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి. అది కూడా మళ్లీ సంక్రాంతికే రిలీజ్‌ చేస్తామని తెలిపాడు.

డాకు మహారాజ్‌ కలెక్షన్స్‌ ఎంత?

డాకు మహారాజ్‌ సినిమా విషయానికి వస్తే.. నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన ఈ చిత్రానికి ఎనిమిది రోజుల్లో రూ.156 కోట్లు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ అధికారిక పోస్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది. బాబీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రగ్యా జైస్వాల్‌, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ ఊర్వశి రౌతేలా ఐటం సాంగ్‌లో మెరిసింది. తమన్‌ సంగీతం అందించగా నాగవంశీ నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు.

#SankranthikiVasthunam is redefining MASS with it’s CLASS FAMILY ENTERTAINMENT🔥🔥🔥#BlockbusterSankranthikiVasthunam joins the elite 100Crore+ share club in just 6 days 💥💥💥



ALL TIME HIGHEST FOR VICTORY @Venkymama ❤️‍🔥



ALL TIME #2 HIGHEST FOR Hit Machine @AnilRavipudi ❤️‍🔥… pic.twitter.com/zjjrKwNoJk — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) January 20, 2025

Victory @venkymama is firing on all cylinders with #SankranthikiVasthunam at the box office🔥🔥🔥#BlockbusterSankranthikiVasthunam has now become the ALL-TIME HIGHEST COLLECTED FILM IN AP & TS on its 6th day💥💥💥💥#BlockbusterSankranthikiVasthunam IN CINEMAS NOW 🫶… pic.twitter.com/dv97e3aeVl — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) January 20, 2025

The KING OF SANKRANTHI roars louder with every passing day 🪓🔥#DaakuMaharaaj storms past 𝟏𝟓𝟔+ 𝐂𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 Gross Worldwide in 8 DAYS 💥



Celebrate the unstoppable reign of 𝑮𝑶𝑫 𝑶𝑭 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑬𝑺 #NandamuriBalakrishna in cinemas near you ❤️‍🔥… pic.twitter.com/hHvfs5Ac28 — Sithara Entertainments (@SitharaEnts) January 20, 2025

