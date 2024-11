పొగమంచుతో రైళ్ల రాకపోకల్లో జాప్యం.. సోషల్‌ మీడియాలో వాపోతున్న ప్రయాణికులు

న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరాదిని పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. దీని ప్రభావం రైళ్ల రాకపోకలపై పడుతోంది. విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉండటానికి తోడు ఇతరత్రా కారణాలతో పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఢిల్లీకి వెళ్లే రైళ్లపై కూడా ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

రైళ్ల రాకపోకల్లో ఆలస్యంపై ప్రయాణికులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పలు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. రైలు నంబర్ 06071 కొచ్చువేలి నుండి ఢిల్లీ హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 6 గంటల 47 నిమిషాలు ఆలస్యంగా నడిచి, నవంబర్ 18వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3.27 గంటలకు చేరుకుంది. ఇదే మాదిరిగా పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.



Gede(3.50)-Sealdah (6.25) . Delay by more than 1 hours, I am going to give blood to a patient, in Kolkata, he needs blood before 8 am, I don't know how to reach before 8 am. Why was no notice given in advance of the train delay?? @drmsdah @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw sir. pic.twitter.com/B4hSZUEhC3

