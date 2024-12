PSLV-60 రాకెట్‌ ప్రయోగం సక్సెస్‌

శ్రీహరికోట: అంతరిక్షంలోనే ఉపగ్రహాల అనుసంధానత (డాకింగ్‌), విడదీత (అన్‌డాకింగ్‌) ప్రక్రియల్లో భాగంగా PSLV-60 రాకెట్‌ ద్వారా ఇస్రో ప్రయోగించిన జంట శాటిలైట్ల ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఈ మేరకు సోమవారం రాత్రి గం. 10.01 ని.లకు శ్రీహరికోట సతీష్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ నుంచి నింగిలోకి రెండు ఉపగ్రహాలను విజయవంతగా ప్రయోగించింది ఇస్రో.

ఎస్‌డీఎక్స్‌01, ఎస్‌డీఎక్స్‌02 శాటిలైట్లను పీఎస్‌ఎల్వీ సీ-60 రాకెట్‌ ద్వారా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. టార్గెట్‌ ఛేజర్‌ అనబడే ఈ రెండు ఉపగ్రహాల బరువు 440 కిలోలు. అంతరిక్షంలో 476 కిలోమీటర్ల వృత్తాకార కక్ష్యలో డాకింగ్, అన్‌డాకింగ్‌ ప్రక్రియలను జనవరి తొలివారంలో స్పేస్‌ డాకింగ్‌ ఎక్స్‌పర్‌మెంట్‌(స్పేడెక్స్‌)ను ఇస్రో చేపట్టనుంది. దీనిలో భాగంగా జంట శాటిలైట్ల ప్రయోగాన్ని డిసెంబర్‌ 30 వ తేదీన నింగిలోకి విజయవంతంగా ఇస్రో పంపగల్గింది.





