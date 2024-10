ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఆగస్ట్‌లో సంచలనం సృష్టించిన ‘బద్లాపూర్‌’ బాలికలపై అత్యాచారం కేసులో నిందితుడు అక్షయ్‌ షిండే ఇటీవల పోలీసుల ఎదురుకాల్పుల్లో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి తాజాగా నిందితుడు అక్షయ్ షిండే ఎన్‌కౌంటర్‌పై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి దిలీప్ భోసలేతో ఏకసభ్య విచారణ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటి మూడు నెలల్లోగా ఎన్‌కౌంటర్‌ ఘటనపై పూర్తి నివేదిక సమర్పించనుంది.

Maharashtra Government forms a 1-member inquiry committee of retired High Court judge Dilip Bhosale, into the encounter of Badlapur sexual assault accused Akshay Shinde. The commission will submit the report within 3 months.

— ANI (@ANI) October 2, 2024