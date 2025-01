పదే పది నిమిషాలు.. "ఇదెక్కడి టార్చర్ భయ్యా..!"

ఢిల్లీ : వ్యాపార వేత్త పునీత్‌ ఖురానా ఆత్మహత్య ఘటనలో సంచలన ఆడియో,వీడియో టేపులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ వీడియోల్లో బ్రతికుండగానే భర్త పునీత్‌ ఖురానాకు భార్య మనీకా పహ్వా ఎలాంటి నరకం చూపించిందో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇంట్లోనే భర్తకు ఎదురుగా కూర్చున్న పహ్వా చెప్పుకోలేని విధంగా బూతులు తిడుతున్న ఆడియో,వీడియో దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఢిల్లీలో ప్రముఖ వుడ్‌బాక్స్‌ కేఫ్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు పునీత్‌ ఖురానా(40) భార్య మనికా జగదీష్‌ పహ్వా వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

2016లో పునిత్‌కు,పహ్వాకు వివాహం జరిగింది. ఇద్దరు ఉడ్‌బాక్స్‌ కేఫ్‌, ఫర్‌గాడ్‌ కేక్‌ పేరుతో బేకరీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యాపారం జోరందుకుంది. అంతా సాఫిగా సాగుతున్న జీవితంలో మనస్పర్ధలు తలెత్తాయి. దీంతో విడాకుల తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కోర్టు ద్వారా విడాకుల కోసం అప్లయ్‌ చేశారు.

#PuneetKhurana did not commit suicide just because being humiliated on a late night phone call by his wife. This harassment and extortion was going on since long. Suicide is never easy. Suicide is never a choice for anyone. Its the extreme helplessness which turns people… pic.twitter.com/ip69yCS4Bd

