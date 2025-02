కోల్‌కతా: స్టూడెంట్‌ను పెళ్లాడిన మహిళా ప్రొఫెసర్‌ ఘటనలో ట్విస్ట్‌. క్లాస్‌ విద్యార్థిని పెళ్లి చేసుకున్న మహిళా ప్రొఫెసర్‌ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తూ యాజమానికి మెయిల్‌ పంపారు. యాజమాన్యం తీసుకునే నిర్ణయంపై ప్రొఫెసర్‌ భవిష్యత్‌ ఆధారపడడం చర్చాంశనీయంగా మారింది

పశ్చిమ బెంగాల్‌ నదియాలో మౌలానా అబుల్‌ కలాం ఆజాద్‌ యూనివర్సిటీకి చెందిన హరిన్‌ఘటా టెక్నాలజీలో పాయల్‌ బెనర్జీ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రొఫెసర్‌ పాయల్‌ బెనర్జీ క్లాస్‌ రూంలోనే తన క్లాస్‌ విద్యారిని వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహ తంతు ఎలా జరిగిందో అచ్చం విద్యార్థి, ప్రొఫెసర్‌ల ఉత్తుత్తి పెళ్లి అలాగే జరిగింది. అయితే ఆ పెళ్లి తంతులో ప్రొఫెసర్‌ పెళ్లి ఘట్టాన్ని ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు.

ఆ నోటా ఈ నోటా చేరింది. చివరికి సైకాలజీ ప్రొఫెసర్‌ పాయల్‌ బెనర్జీపై చర్యలు తీసుకునే దాకా వెళ్లింది. పెళ్లితంతుపై యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం విచారణకు ఆదేశించింది. విచారణలో భాగంగా సైకోడ్రామా ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా తాము ఓ నాటకం ఆడామని, నాటకంలో భాగంగా ఉత్తుత్తి పెళ్లి చేసుకున్నామని, అది నిజమైన పెళ్లి కాదని వివరణ ఇచ్చారు. దీనిని విద్యార్థులు,యూనివర్సిటీ సమ్మతితో ప్రదర్శించినట్లు చెప్పారు.

A lady Professor in MAKAUT is 'getting married' to her young student in the office. pic.twitter.com/coXaVGH7s7

— Abir Ghoshal (@abirghoshal) January 29, 2025