ఎన్నికల వేళ.. కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేపై సస్పెన్షన్‌

ముంబై: మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమీపిస్తున్న వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు అమరావతి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే సుల్భా ఖోడ్కేపై కాంగ్రెస్‌ ఆరేళ్లపాటు సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసింది.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో శాసన మండలి ఎన్నికల్లో.. ప్రతిపక్షాల మహా వికాస్ అఘాడి కూటమి అభ్యర్థి పీడబ్ల్యూపీ నేత జయంత్ పాటిల్ ఓడిపోయారు. అయితే ఈ ఎన్నికలో క్రాస్ ఓటింగ్ చేసిన ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేల్లో సుల్భా ఖోడ్కే ఒకరు.

Maharashtra Pradesh Congress has expelled Amravati MLA Sulabha Khodke from the party for six years due to anti-party activities. pic.twitter.com/p3lUIbWEYk

