ముంబై: కాంగ్రెస్‌పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంచలన విమర్శలు చేశారు. మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అకోలాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో గురువారం మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. పాకిస్తాన్‌ అజెండాను కాంగ్రెస్‌ అమలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

‘‘ఆర్టికల్‌ 370 పునరుద్దరణ కోసం కాంగ్రెస్‌ ప్రయత్నిస్తోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆర్టికల్‌ 370ని పునరుద్ధరించం. ఇటీవల హర్యానా ప్రజలు మూడోసారి బీజేపీకీ పట్టం కట్టారు. మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్డీయే అభివృద్ధి అజెండాను మాత్రమే నమ్ముతారు. మహారాష్ట్రలో ఎన్డీయేకు అనుకూలంగా హవా కనిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాష్ట్రాలు గాంధీ కుటుంబానికి ఏటీఎంలు.

#WATCH | Nanded, Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi says "Today, there is a wave in favour of Mahayuti and BJP in the entire Maharashtra. Today, the country is moving forward with the aim of 'Viksit Bharat' and the people of the country know that BJP and its allies are… pic.twitter.com/mgzhExOHkn

