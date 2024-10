చండీగఢ్: హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ మరోసారి ఘన విజయం సాధించింది. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల్లో బీజేపీ 48 స్థానాలో గెలుపొందింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 36 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. హర్యానాలో వెలువడిన ఫలితాలపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపిందర్ సింగ్ హుడా స్పందించారు.

‘‘ చాలా చోట్ల కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులు చాలా తక్కువ తేడాతో ఓడిపోయారు. హర్యానాలో ఈ ఇవాళ వెలువడిన ఫలితాలు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియపై అనేక చోట్ల నుంచి మాకు ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ వ్యవహారంపై ఎన్నికల కమిషన్‌ను కలుస్తాం.

#WATCH | Rohtak, Haryana: Former CM and Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, "We have lost many seats by a small margin. We have received complaints from many places and we will meet the Election Commission. The result is surprising for us..." pic.twitter.com/6g7yRa2MlF

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో అంతర్గత పోరుపై స్పందించారు. ‘‘కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలందరూ ఐక్యంగానే ఉన్నారు. అంతర్గత పోరు.. బీజేపీలోనే చూడొచ్చు. అనిల్‌ విజ్‌ ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేదు. రామ్‌ బిలాస్‌ శర్మకు టికెట్‌ దక్కలేదు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వంటి ప్రజాస్వామ్య పార్టీలో అభిప్రాయలు ఉంటాయి. కానీ ఆలోచనలో ఎటువంటి తేడా ఉండదు.

#WATCH | Rohtak, Haryana: On the question of infighting in the party, Former CM and Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, "Congress is united. You can see the BJP, Anil Vij did not come out of his house, Ram Bilas Sharma's ticket was cut. In a democratic party, 'matbhed'… pic.twitter.com/MmSiihs88u

— ANI (@ANI) October 8, 2024