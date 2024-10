Aus A vs Ind A: ముకేశ్‌ దెబ్బకు.. ‘జూనియర్‌ రికీ పాంటింగ్‌’ డకౌట్‌.. కానీ

ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత్‌-‘ఎ’ జట్టుకు శుభారంభం లభించలేదు. ఆసీస్‌తో గురువారం మొదలైన అనధికారిక టెస్టు తొలి రోజు ఆటలోనే రుతురాజ్‌ సేనకు గట్టి షాక్‌ తగిలింది. కంగారూ బౌలర్ల విజృంభణ నేపథ్యంలో భారత బ్యాటర్లు పెవిలియన్‌కు వరుస కట్టారు.

బ్యాటర్లు విఫలం

ఓపెనర్లు అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌(7), కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌(0) సహా బాబా ఇంద్రజిత్‌(9), వికెట్‌ కీపర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌(4), నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి(0), టెయిలెండర్లు మానవ్‌ సుతార్‌(1), ప్రసిద్‌ కృష్ణ(0) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు.

ఇక వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సాయి సుదర్శన్‌(21)తో పాటు దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌(36), టెయిలెండర్‌ నవదీప్‌ సైనీ(23) ఓ మోస్తరుగా రాణించడంతో భారత్‌ వంద పరుగులు దాటగలిగింది. 47.4 ఓవర్లలో 107 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో బ్రెండన్‌ డాగెట్‌ ఆరు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. మరో పేసర్‌ ఫెర్గూస్‌ ఒ నీల్‌, స్పిన్నర్‌ టాడ్‌ మర్ఫీ తలా ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు.

ఆసీస్‌కూ ఆదిలోనే షాక్‌.. ‘జూనియర్‌ రికీ పాంటింగ్‌’ డకౌట్‌

ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌ మొదలుపెట్టిన ఆస్ట్రేలియా-ఎ జట్టుకు భారత పేసర్‌ ముకేశ్‌ కుమార్‌ ఆదిలోనే షాకిచ్చాడు. తన అద్భుత ఆట తీరుతో ‘జూనియర్‌ రికీ పాంటింగ్‌’గా పేరొందిన ఓపెనర్‌ స్యామ్‌ కన్‌స్టాస్‌(Sam Konstas)ను డకౌట్‌ చేశాడు.

