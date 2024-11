క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత అద్భుతమైన క్యాచ్‌.. నమ్మశక్యం కాని రీతిలో..!

క్రికెట్‌ చరిత్రలో అత్యంత అద్భుతమైన క్యాచ్‌కు న్యూజిలాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య తొలి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ వేదికైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ ఆటగాడు గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ నమ్మశక్యం కాని రీతిలో ఒంటిచేత్తో డైవింగ్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. ఈ క్యాచ్‌ చూసి బ్యాటర్‌ ఓలీ పోప్‌ సహా ఫీల్డ్‌లో ఉన్న వారందరికి మతి పోయింది. ఫిలిప్స్‌ విన్యాసం చూసి నెటిజన్లు ముగ్దులైపోతున్నారు. ఇదేం క్యాచ్‌ రా బాబు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

Glenn Phillips adds another unbelievable catch to his career resume! The 151-run Brook-Pope (77) partnership is broken. Watch LIVE in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+ #ENGvNZ pic.twitter.com/6qmSCdpa8u

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 29, 2024