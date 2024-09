IND vs BAN: కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ పట్టుకున్న సిరాజ్‌.. వైరల్‌ వీడియో

భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య కాన్పూర్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బౌలర్లు దూకుడు ప్రదర్శించారు. 107/3 స్కోర్‌ వద్ద నాలుగో రోజు ఆటను ప్రారంభించిన బంగ్లాదేశ్‌ను భారత బౌలర్లు కట్టడి చేశారు. బుమ్రా (3/50), సిరాజ్‌ (2/57), అశ్విన్‌ (2/45), ఆకాశ్‌దీప్‌ (2/43), జడేజా (1/28) ధాటికి బంగ్లాదేశ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 233 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మొమినుల్‌ హక్‌ అజేయ సెంచరీతో (107) బంగ్లాదేశ్‌ను ఆదుకున్నాడు.

బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లో జకీర్‌ హసన్‌ 0, షద్మాన్‌ ఇస్లాం 24, నజ్ముల్‌ హసన్‌ షాంటో 31, ముష్ఫికర్‌ రహీం 11, లిట్టన్‌ దాస్‌ 13, షకీబ్‌ అల్‌ హసన్‌ 9, మెహిది హసన్‌ మిరాజ్‌ 20, తైజుల్‌ ఇస్లాం 5, హసన్‌ మహమూద్‌ 1, ఖలీద్‌ అహ్మద్‌ 0 పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు.

నిప్పులు చెరిగిన బుమ్రా

నాలుగో రోజు ఆటలో బుమ్రా చెలరేగిపోయాడు. ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాలకే ముష్ఫికర్‌ రహీంను అద్భుతమైన బంతితో క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేసిన బుమ్రా, ఆతర్వాత మెహిది హసన్‌, తైజుల్‌ ఇస్లాంలను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. బుమ్రా ధాటికి బంగ్లా బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ విలవిలలాడిపోయింది.

WHAT A BLINDER BY CAPTAIN ROHIT SHARMA. 🔥



- Captain Rohit leads by example for India...!!!! 🙌 pic.twitter.com/XqJORqHvF6

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) September 30, 2024