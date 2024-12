విండీస్‌ బౌలర్‌ చెత్త ప్రదర్శన.. ఒక్క బంతికి ఇన్ని పరుగులా..?

బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2024-25లో వెస్టిండీస్‌ బౌలర్‌ ఒషేన్‌ థామస్‌ చెత్త ప్రదర్శన చేశాడు. ఈ లీగ్‌లో ఖుల్నా టైగర్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న థామస్‌.. చిట్టగాంగ్‌ కింగ్స్‌తో ఇవాళ (డిసెంబర్‌ 31) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఒక్క బంతికి ఏకంగా 15 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

15 runs off 1 ball! 😵‍💫



Talk about an eventful way to start the innings! #BPLonFanCode pic.twitter.com/lTZcyVEBpd

— FanCode (@FanCode) December 31, 2024