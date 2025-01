సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌-2025(SA20) ను డిఫెండిండ్‌ ఛాంపియన్స్‌ సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్టర్న్ కేప్‌ ఘోర ఓటమితో ఆరంభించింది. సెయింట్‌ జార్జ్‌ పార్క్ వేదికగా ఏంఐ కేప్‌ టౌన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 97 పరుగుల తేడాతో సన్‌రైజర్స్‌ పరాజయం పాలైంది. 175 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్టర్న్ కేప్‌.. ఎంఐ బౌలర్ల దాటికి 15 ఓవర్లలో కేవలం 77 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

ఎంఐ ఆల్‌రౌండర్‌ డెలానో పోట్‌గీటర్ 5 వికెట్లతో ఈస్టర్న్ కేప్‌ పతనాన్ని శాసించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 3 ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసిన పోట్‌గీటర్‌ కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 5 వికెట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అతడితో పాటు ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ రెండు, లిండే, ఒమర్జాయ్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు. సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లలో కెప్టెన్‌ ఐడైన్‌ మార్‌క్రమ్‌(19) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. మిగితా బ్యాటర్లంతా పూర్తిగా తేలిపోయారు.

బ్రెవిస్‌ విధ్వంసం..

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఎంఐ కేప్‌టౌన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 174 పరుగులు చేసింది. మొదటి ఓవర్‌లోనే సన్‌రైజర్స్‌ పేసర్‌​ మార్కో జానెసన్.. రీజా హెండ్రిక్స్‌ను ఔట్‌ చేసిన కేప్‌టౌన్‌ జట్టుకు బిగిషాకిచ్చాడు. ఆ తర్వాత రాస్సీ వాన్ డెర్ డస్సెన్(16), కానర్ ఎస్టెర్‌హజెన్(22) ఎంఐ ఇన్నింగ్స్‌ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు.

