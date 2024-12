టీమిండియా స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ రిటైర్మెంట్‌ అనంతరం స్వదేశానికి చేరుకున్నాడు. అశ్విన్‌ చెన్నైలోని తన స్వగృహానికి చేరుకోగానే కుటుంబ సభ్యులు, బంధు మిత్రులు, అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. బ్యాండ్‌ వాయిద్యాలతో అశ్విన్‌ ఇంటివద్ద కోలాహలం నెలకొంది.

WELCOME BACK TO INDIA, RAVI ASHWIN. 🇮🇳❤️ - Ash reaches Chennai after announcing his retirement. 🥹 pic.twitter.com/kIQ1gxzHIA

వాయిద్యాల నడుమ అశ్విన్‌ తన భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. అశ్విన్‌కు మొదటిగా తన తండ్రి ఎదురుపడి అభినందించాడు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కొక్కరుగా యాష్‌ను విష్‌ చేశారు. అభిమానులు యాష్‌ను పూల మాలలతో సత్కరించారు. ఫ్యాన్స్‌ అశ్విన్‌తో ఫోటోల కోసం, ఆటోగ్రాఫ్‌ల కోసం ఎగబడ్డారు.

HOME TOWN HERO IS BACK. 🇮🇳



- A Grand welcome for Ravichandran Ashwin at his home. 🤍 pic.twitter.com/WNGywMr4Sj

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 19, 2024