సిక్సర్ల వర్షం​ కురిపించిన రుతురాజ్‌

బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీకి ముందు భారత్‌, భారత్‌-ఏ మధ్య వాకా వేదికగా ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌ టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా షెడ్యూల్‌ చేశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండియా-ఏకు ఆడుతున్న రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ బౌలింగ్‌లో రెండు.. మానవ్‌ సుతార్‌, హర్షిత్‌ రాణా బౌలింగ్‌లో తలో సిక్సర్‌ బాదాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో గంటకు పైగా బ్యాటింగ్‌ చేసిన రుతురాజ్‌ ఆతర్వాత సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌కు బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు.

రుతురాజ్‌ ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియా-ఏతో జరిగిన రెండు అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో భారత్‌-ఏ జట్టుకు సారథ్యం వహించాడు. ఈ సిరీస్‌లో రుతురాజ్‌ ఆశించిన మేరకు రాణించకపోయినప్పటికీ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో మాత్రం ఇరగదీశాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్‌తో రుతురాజ్‌ టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ను మెప్పించి తుది జట్టులో (ఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్ట్‌కు) చోటు దక్కించుకుంటాడేమో వేచి చూడాలి.

4 Sixes from Ruturaj Gaikwad - 2 Vs Ashwin 1 Vs Sutar and one vs Rana - After playing for more than an hour made his way to Sarfaraz Khan.#AUSvsIND pic.twitter.com/yGMIjk4Wzp

