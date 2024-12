బయ్యారం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇక లేనట్లేనా?

సాక్షి,హైదరాబాద్‌ : బీజేపీ తెలంగాణ పట్ల ఏ మాత్రం చిత్తశుద్ధి, ప్రేమ ఉన్నా తక్షణమే బయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలని బీఆర్‌ఎల్సీ కవిత డిమాండ్‌ చేశారు.

బయ్యారంలో స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు, తెలంగాణ మినరల్‌ డెవలప్మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌కు ముడి ఇనుము నిల్వల కేటాయింపుపై లోక్‌ సభలో చర్చ జరిగింది. ఆ చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర బొగ్గు మరియు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బయ్యారంలో స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు చేయడంపై కీలక వ్యాఖలు చేశారు. కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కవిత ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు.

The Bayyaram Steel Plant is not merely a promise; it is a constitutional commitment made during the formation of Telangana. The BJP’s blatant refusal to fulfill this commitment exposes their neglect of the backward and tribal communities in Khammam District, Telangana.



