ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌ వినియోగంపై ఆర్‌పీజీ గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ హర్ష్ గోయెంకా వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈమేరకు తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ ఓలా సీఈఓ భవిష్ అగర్వాల్‌ను అందులో ట్యాగ్‌ చేశారు. ఇటీవల కమెడియన్‌ కునాల్ కమ్రా, భవిష్‌ అగర్వాల్‌ మధ్య ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా జరిగిన మాటల యుద్ధంతో ఈ ఓలా వ్యవహారం ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో హాట్‌టాపిక్‌గా నిలిచింది.

హర్ష్‌ గోయెంకా తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌పై స్పందిస్తూ ‘తక్కువ దూరంలోని గమ్యాలు చేరాలంటే నేను ఓలా స్కూటర్‌ వినియోగిస్తాను. ఒక ‘కమ్రా’(ఇంటి గది) నుంచి మరో ఇంటి గదికి వెళ్లాలనుకుంటే ఓలా స్కూటర్‌ వాడుతాను’ అన్నారు. తన ట్విట్‌లో కునాల్‌ కమ్రా పేరుతో అర్థం వచ్చేలా ప్రస్తావించారు.

If I have to travel close distances, I mean from one ‘kamra’ to another, I use my Ola @bhash pic.twitter.com/wujahVCzR1

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 8, 2024