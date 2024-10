‘చెత్త ట్రక్‌’ నడిపిన ట్రంప్‌.. బైడెన్‌, కమలకు కౌంటర్‌

న్యూయార్క్‌: ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో ‘చెత్త’ చూట్టూ రాజకీయం నడుస్తోంది!. తాజాగా.. రిపబ్లికన్‌ పార్టీ అధ్యక్ష అభ్యర్థి, మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. అధ్యక్షుడు బైడెన్‌, ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్‌కు కౌంటర్‌ ఇస్తూ బుధవారం ఓ చెత్త ట్రక్‌ను నడిపారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

‘నా చెత్త ట్రక్ మీకు నచ్చిందా?. కమలా, జో బిడెన్‌ల గౌరవార్థంతో ట్రక్‌ నడుపుతున్నా’ అని ట్రంప్‌ మీడియాతో అన్నారు. ‘‘హాస్యనటుడు టోనీ హించ్‌క్లిఫ్ ప్యూర్టోరీకోపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఆ హాస్యనటుడి గురించి ఏమీ తెలియదు. నేను ఆయన్ను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఆయన ఒక హాస్యనటుడు.. ఆయన గురించి చెప్పడానికి ఏం ఉంటుంది’ అని మీడియా ప్రశ్నలను ట్రంప్‌ దాటవేశారు.

