వాషింగ్టన్‌: అమెరికా ఎన్నికల పోలింగ్‌ సందర్భంగా విచిత్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. పోలింగ్‌ రోజు టెక్‌ దిగ్గజం గూగుల్‌పై టెస్లా అధినేత, రిపబ్లికన్‌ అధ్యక్ష అభ్యర్థి ట్రంప్‌ గట్టి మద్దతుదారు ఇలాన్‌ మస్క్‌ ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఫిర్యాదు చేశారు. ట్రంప్‌కు ఎక్కడ ఓటేయ్యాలి(వేర్‌ టు ఓట్‌ ట్రంప్‌) అని గూగుల్‌ సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లో టైప్‌ చేస్తే హారిస్‌ అని చూపిస్తోందని రిపబ్లికన్‌ మద్దతుదారులు చేసిన పోస్టును మస్క్‌ రీపోస్టు చేశారు.

Are others seeing this too? https://t.co/mlwRY08hgo

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024