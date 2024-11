డెమోక్రాట్లకు విరాళాలు ఇవ్వండి: ట్రంప్‌

వాషింగ్టన్‌: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇటీవల జరిగిన అమెరికా అ‍ధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి కొత్త ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నికయ్యారు. తాజాగా ఆయన ప్రత్యర్థి పార్టీ డెమోక్రట్ల కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆర్థిక నష్టాన్ని అధిగమించేందుకు డెమొక్రాట్లకు విరాళాలు అందించాలని తన పార్టీ మద్దతుదారులను విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ మేరకు ఆయన సోషల్‌ మీడియాతో స్పందిస్తూ.. ఎన్నికల్ల నేపథ్యంలో డెమోక్రాట్ల తగినంత డబ్బు మిగిలి ఉండకపోవచ్చని అన్నారు. డెమోక్రటి పార్టీ అభ్యర్థిని కమలా హారిస్‌ ప్రచారం 20 అమెకన్‌ మిలియన్ల అప్పులో ఉందని పలు నివేదికలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ట్రంప్‌ స్పందించారు.

‘‘2020 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ధీటుగా పోరాడి, రికార్డు స్థాయిలో డబ్బును సేకరించిన డెమొక్రాట్ల వద్ద డబ్బు మిగలకపోవడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇప్పుడు వారు అప్పు ఇచ్చినవారు, ఇతరులచే నలిగిపోతున్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో వారికి( డెమోక్రాట్లు) సహాయం చేయడానికి మేం ఏం చేయగలమో ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఒక పార్టీగా అవసరమైన ఐక్యత కోసం నేను డెమోక్రాట్లకు విరాళాలు ఇవ్వాలని కోరుతాను. ఇక.. అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో మన పార్టీ డబ్బులో మాకు చాలా వరకూ మిగిలే ఉంది’’ అని అన్నారు.

