ఆ ఇద్దరి కోసం ట్రంప్‌ సాయం అడిగారు: మస్క్‌

వాషింగ్టన్‌:అంతరిక్షంలో చిక్కుకుపోయిన ఇద్దరు వ్యోమగాములను తీసుకువచ్చేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తన సాయం కోరారని ప్రముఖ బిలియనీర్‌ ఇలాన్‌ మస్క్‌ తెలిపారు. ఇందుకు తమ సంస్థ స్పేస్‌ఎక్స్‌ సాయం చేస్తుందన్నారు. ఈ మేరకు మస్క్‌ మంగళవారం(జనవరి28) ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఒక పోస్టు చేశారు.

గతేడాది జూన్‌లో అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్లిన వ్యోమగాములు సునీతా విలియమ్స్‌,బుచ్‌ విల్మోర్‌లు అక్కడే ఉండిపోయిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం పది రోజులు ఉండడానికి మాత్రమే వారిద్దరు అంతరిక్షానికి వెళ్లారు. అయితే అంతరిక్షానికి వెళ్లిన బోయింగ్‌ స్టార్‌లైనర్‌ వ్యోమనౌకలో సమస్యలు రావడంతో వారు తిరిగి రాలేకపోయారు.

బైడెన్‌ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇద్దరు వ్యోమగాములు ఇప్పటివరకు అంతరిక్షంలోనే ఉండిపోయారని మస్క్‌ విమర్శించారు.కాగా, సునీత,విల్మోర్‌లను తీసుకురావడానికి నాసా తమ కంపెనీ సాయం కోరిందని మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్‌ఎక్స్‌ గతేడాది ఆగస్టులోనే ప్రకటించింది. ఇందుకుగాను స్పేస్‌ ఎక్స్‌కు చెందిన డ్రాగన్‌ రెండు ఖాళీ సీట్లతో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లింది.

ఇందులో నింగిలోకి వెళ్లిన ఇద్దరు వ్యోమగాములతో పాటు సునీత,విల్మోర్‌లను కూడా తిరిగి భూమికి తీసుకురావాల్సి ఉంది. అయితే డ్రాగన్‌ రాక కూడా కూడా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది.మస్క్‌ తాజా పోస్టుతో సునీత,విల్మోర్‌లు త్వరలోనే భూమికి తిరిగి వచ్చే అవకాశాలున్నాయన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.



Terrible that the Biden administration left them there so long.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025