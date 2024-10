హెజ్‌బొల్లా లక్ష్యంగా లెబనాన్‌లోని బీరూట్‌పై ఇజ్రా​యెల్‌ వైమానిక దాడులు ఆపటం లేదు. బీరూట్‌లో ఉన్న హిజ్‌బొల్లా ఇంటెలిజెన్స్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌పై గురువారం వైమానిక దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ దాడుల్లో హిజ్‌బొల్లా కమ్యూనికేషన్స్ నెట్‌వర్క్ చీఫ్‌ మహ్మద్ రషీద్ సకాఫీ హతమైనట్లు వెల్లడించింది.

ఇజ్రాయెల్‌ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్టరేట్‌ వివరాల ప్రకారం.. బీరూట్‌పై గురువారం ఇజ్రాయెల్‌ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ దాడులు నిర్వహించింది. హెజ్‌బొల్లా రహస్య స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులను ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం చేపట్టింది. ఇక.. తమ దాడుల్లో మృతి చెందిన మహ్మద్ రషీద్ సకాఫీ.. 2000 సంవత్సరంలో హెజ్‌బొల్లాకు కమ్యూనికేషన్స్ నెట్‌వర్క్‌ చీఫ్‌గా నియమితులయ్యారు.

🔴Mohammad Rashid Sakafi, the Commander of Hezbollah’s Communications Unit, during a precise, intelligence-based strike in Beirut yesterday.



Sakafi was a senior Hezbollah terrorist, who was responsible for the communications unit since 2000. Sakafi invested significant efforts… pic.twitter.com/PH65nh5FLI

— Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2024