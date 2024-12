సిరియాలో కల్లోలం.. దేశం వీడిన అధ్యక్షుడు అసద్‌!

డెమాస్కస్‌: సిరియాలో సాయుధ తిరుగుబాటుదారుల కారణంగా కల్లోల పరిస్థితులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దేశాధ్యక్షుడు బషర్‌ అల్‌-అసద్‌ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుదారులు దాడులు చేస్తున్నారు. ఒ‍క్కో నగరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ రాజధాని డెమాస్కస్‌ శివార్ల దాకా చొచ్చుకొచ్చారు. దీంతో, దేశవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. మరోవైపు.. దేశాధ్యక్షుడు బషర్‌ అల్‌-అసద్ రాజధానిని వీడినట్లు వస్తున్న ఊహాగానాలను అధ్యక్ష కార్యాలయం కొట్టిపారేసింది.

సిరియాలో అసద్‌ ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటుదారుల పైచేయి కొనసాగుతోంది. శనివారం రాత్రి వారు హోమ్స్‌ నగరంలోని శివారు ప్రాంతాన్ని వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్కడితో ఆగకుండా ఏకంగా రాజధాని డెమాస్కస్‌ శివార్ల దాకా చొచ్చుకొచ్చారు. దక్షిణ సిరియాలోని దారా, స్వీడియా తదితర ప్రాంతాల నుంచి సిరియా సైన్యాలు శనివారం వైదొలగడంతో.. అవి తిరుగుబాటుదారుల వశమయ్యాయి. ఇక, డమాస్కస్ శివారు ప్రాంతాలైన మదామియా, జరామానా, దరాయాల్లో తిరుగుబాటుదారుల కదలికలు కనిపిస్తున్నాయని పలు మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. కాగా, తిరుగుబాటుదారులు దేశ రాజధాని శివార్లకు చేరుకోవడం 2018 తర్వాత ఇదే మొదటిసారి.

