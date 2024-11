ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ పాన్‌ ఇండియా మూవీ 'పుష్ప 2' ట్రైలర్‌ ఆదివారం రిలీజైంది. అలా విడుదల చేశారో లేదో ఇలా మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్‌ వస్తున్నాయి. ట్రైలర్‌ అదరిఇపోయిందంటూ పలువురు సెలబ్రిటీలు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే క మూవీతో హిట్‌ అందుకున్న కిరణ్‌ అబ్బవరం సైతం వైల్డ్‌ఫైరూ.. డిసెంబర్‌ 5 కోసం వెయిటింగ్‌ అంటూా ట్వీట్‌ చేశాడు.

తప్పకుండా చూస్తా..

దీనికి బన్నీ స్పందిస్తూ.. థాంక్యూ మై బ్రదర్‌.. అలాగే నువ్వు హిట్‌ అందుకున్నందుకు శుభాకాంక్షలు. బిజీగా ఉండటం వల్ల క సినిమా చూడలేకపోయాను. అందుకు క్షమించు. తప్పకుండా నీ సినిమా చూసి నీకు కాల్‌ చేస్తాను అని రిప్లై ఇచ్చాడు.

బాక్సాఫీస్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా 'క'

ఇకపోతే కిరణ్‌ అబ్బవరం క మూవీ దీపావళి కానుకగా అక్టోబర్‌ 31న విడుదలైంది. సుజీత్‌, సందీప్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో నయన్‌ సారిక, తన్వీ రామ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ లక్కీ భాస్కర్‌, శివకార్తికేయన్‌ అమరన్‌ సినిమాలతో పోటీపడిన కిరణ్‌.. బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్టు అందుకున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.50 కోట్లు రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

Thank u my brotherrrr 🖤🖤🖤 . Andddd Congratulations… Sorry could not see the film in this busy time . Will def watch and call you 🖤

— Allu Arjun (@alluarjun) November 18, 2024