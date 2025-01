ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌'పుష్ప 2 ది రూల్'( (Pushpa 2: The Rule)) మూవీ ఓటీటీ డేట్‌ ఎట్టకేలకు ఫిక్స్ అయింది. గత రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న చర్చకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టింది. గతేడాది డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈనెల 30 నుంచే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు ఓటీటీ సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో ట్రైలర్‌ వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.

రీ లోడెడ్ వర్షన్‌ కూడా..

పుష్ప- 2 రీలోడెడ్‌ వర్షన్‌తో పాటు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్ వెల్లడించింది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రానున్నట్లు ప్రకటించింది. అదనంగా 23 నిమిషాల రీలోడెడ్‌ వర్షన్‌ ప్రకారం మూడు గంటల 44 నిమిషాల నిడివితో పుష్ప 2 ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది.

బాక్సాఫీస్ షేక్ చేసిన పుష్పరాజ్..

సుకుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన పుష్ప-2 ది రూల్ (Pushpa 2: The Rule) బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల ఊచకోత కోసింది. పుష్పరాజ్‌ దెబ్బకు పలు సినిమాల రికార్డులన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. గతేడాది డిసెంబర్‌ 5న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు ఏకంగా రూ.1896 కోట్లు రాబట్టింది. థియేటర్లలో విడుదలై ఏడు వారాల తర్వాత పుష్పరాజ్‌ ఓటీటీలో సందడి చేయనున్నాడు.

రెంట్‌ పద్ధతిలో స్ట్రీమింగ్..

అయితే ఈనెల 30 నుంచి పుష్ప-2 కేవలం రెంట్‌ పద్ధతిలోనే అందుబాటులో ఉంది. ఈ మూవీకి రూ.199 రూపాయలు అద్దె చెల్లించి చూడాల్సిందే. ఈ విషయాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వీడియో ద్వారా ప్రకటించింది. దీంతో కొందరు ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో బన్నీ సరసన రష్మిక మందన్నా నటించిన సంగతి తెలిసిందే.



Pushpa Bhau ne sun li aapki baat, ab Pushpa ka rule, Hindi mein bhi 🔥



Watch Pushpa 2- Reloaded Version with 23 minutes of extra footage on Netflix, on 30 January in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam & Kannada!#Pushpa2OnNetflix pic.twitter.com/smPXn4IMD9

— Netflix India (@NetflixIndia) January 29, 2025