తెలుగులో మంచి నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వారిలో సత్యదేవ్ ఒకడు. నటుడిగా బాగానే పేరొచ్చింది కానీ హీరోగా మాత్రం ఇంకా నిలదొక్కుకోలేకపోతున్నారు. ఇతడు హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'జీబ్రా'. 'పుష్ప'లో జాలిరెడ్డిగా చేసిన కన్నడ నటుడు ధనంజయ మరో కీలక పాత్ర పోషించాడు. బ్యాంక్ స్కామ్ తరహా స్టోరీతో తీసిన ఈ చిత్రం తాజాగా (నవంబర్ 22) థియేటర్లలోకి వచ్చింది.

సత్యదేవ్ 'జీబ్రా' సినిమా ప్రీమియర్లు పడ్డాయి. అలానే కొన్నిచోట్ల షోలు కూడా షురూ అయిపోయాయి. దీంతో ట్విటర్‌లో టాక్ బయటకొచ్చింది. కామెడీ, థ్రిల్, ట్విస్టులు అదిరిపోయాయని అంటున్నారు. అదే టైంలో సత్యదేవ్ మంచి మూవీతో కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడని చెబుతున్నారు. సత్య కామెడీ కూడా వర్కౌట్ అయిందని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ట్విటర్‌లో ఎవరు ఏమంటున్నారంటే?

Show completed:- #zebra



Very very good movie

Ok 1st half

Blockbuster 2nd half 👌👌



My rating 3/5 pic.twitter.com/DAhjTkUAvz — venkatesh kilaru (@kilaru_venki) November 21, 2024

#Zebra Review ⭐🌟🌟 🌟#EashvarKarthic's sharp writing and engaging screenplay keep you hooked.@ActorSatyaDev & @Dhananjayaka screen presence steals the show & Nailed it 🔥🔥



Comeback for both Actor



best Heist Drama . especially Bank Employee should not miss this movie . pic.twitter.com/KXFnGvq0ZW — Filmy Feed (@filmy_feed_) November 21, 2024

#Zebra Review: SatyaDev’s Thriller 🔥❤️‍🔥



Super First Half with Blockbuster Second Half 🔥🔥



Mainly @ActorSatyaDev made his comeback super Strong 💪 with perfect 👌 script 💥



Our Rating : 3.5/5 💥💥💥💥#SatyaDev #Zebra pic.twitter.com/WmNkei4BWi — Telugu Cult 𝐘𝐓 (@Telugu_Cult) November 22, 2024

#Zebra : Worthu varma Worthu 🤌🔥🔥



Comedy ✅ Suspence ✅ Action ✅ Thrills ✅ all are worked very well. Enjoyed alot.👏🔥🔥🔥



- Master Mind Satya Dev Is back after Bluff Master 🤌🔥

- Dhananjaja characterization 😈🔥

- Satya as usual 🤯🔥🔥

- Priya Bhavani Shankar 😌❤️‍🔥

-… pic.twitter.com/61IPWDQEtJ — SRi Harsha 😈 (@SSanivaar) November 21, 2024

#Zebra - UNEXPECTED🔥



Easily one of the best film in 2024 ♥️



Lucky Baskar kind of Bank robbery film❤️‍🔥❤️‍🔥



BGM & Robbery scenes are 🔥🔥🔥@ActorSatyaDev @Dhananjayaka @RaviBasrur @priya_Bshankar pic.twitter.com/I5oN8mp9gh — RAJA DK (@rajaduraikannan) November 21, 2024

#SatyaDev's #ZebraReview - Second Half



👉 @Satyadev makes a solid comeback, delivering the much-needed punch.

👉 #ZEBRA floats seamlessly with the right mix of fun, thrill, and twists.

👉 #EashvarKarthic's sharp writing and engaging screenplay keep you hooked.

👉… pic.twitter.com/xl2F7HFv5y — Pakka Telugu Media (@pakkatelugunewz) November 21, 2024

#Zebra #Review #Satyadev makes a solid comeback the much-needed 👊

#ZEBRA floats with the mix of fun, thrill, and full of twists.#Satya 🔥🔥🙏

Director sharp writing and engaging screenplay keep you hooked.



Pre-climax and climax twist land perfectly.🔥🤙👊



My rating: 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/sjfrWFpeqh — Daily Newzzzz (@Not_Elon_Muskk) November 21, 2024