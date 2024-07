టాలీవుడ్ ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు ముంబయికి బయలుదేరారు. అనంత అంబానీ- రాధిక మర్చంట్‌ పెళ్లికి హాజరయ్యేందుకు కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లారు. తన భార్య నమ్రతా శిరోద్కర్, సితారతో కలిసి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కనిపించారు. సరికొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌తో మహేశ్ బాబు లుక్‌ అదిరిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కాగా.. మహేశ్ బాబు గుంటూరు కారం తర్వాత రాజమౌళితో జతకట్టనున్నారు. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మూవీకి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ కూడా పూర్తయింది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం సెట్స్‌పైకి వెళ్లే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.

#TFNExclusive: Super 🌟 @urstrulymahesh and his family are off to Mumbai to attend #AnantRadhikaWedding ceremony!! ✈️❤️#MaheshBabu #NamrataShirodkar #SitaraGhattamaneni #SSMB29 #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/7ych9Ww7Xr

— Telugu FilmNagar (@telugufilmnagar) July 12, 2024