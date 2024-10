టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తన మూవీ రిలీజ్‌కు ముందు శ్రీవారి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. క మూవీ సూపర్‌హిట్ కావాలని స్వామివారికి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు తమ అభిమాన హీరోతో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ప్రస్తుతం పీరియాడిక్ థ్రిల్లర్ క మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇంతకు ముందెన్నప్పుడు రానీ సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. ఇటీవలే ట్రైలర్ రిలీజ్ యూట్యూబ్‌లో అద్బుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ మూవీలో కిరణ్ అబ్బవరం పోస్ట్ మ్యాన్‌గా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో కిరణ్ సరసన నయన్ సారిక, తన్వీ రామ్ నటించారు. ఈ సినిమాకు సుజీత్, సందీప్ దర్శకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా ఈ నెల 31న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

క కథేంటంటే..

'క' ట్రైలర్ చూస్తే.. చుట్టూ కొండల మధ్య కృష్ణగిరి అనే అందమైన ఊరి. అక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ అభినయ వాసుదేవ్. మధ్యాహ్నమే చీకటి పడే ఈ ఊరు. 1979 ఏప్రిల్ 22న అభిషేక్ పేరుతో వచ్చిన ఉత్తరం వాసుదేవ్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుంది. ఆ ఉత్తరంలో ఏముందో చెప్పమంటూ ఓ ముసుగు వ్యక్తి వాసుదేవ్‪‌ని బెదిరిస్తాడు. ఆ ఉత్తరంలో ఏముంది ?, వాసుదేవ్ ను ఆ ముసుగు వ్యక్తి, అతని గ్యాంగ్ ఎందుకు వెంటాడుతున్నారు ? అనేదే స్టోరీ.



Hero @Kiran_Abbavaram visited Tirumala to seek blessings from Lord Venkateswara Swamy ahead of the grand release of #KA 🙏✨#KAonOctober31st #KiranAbbavaram #ShreyasMedia #ShreyasGroup pic.twitter.com/RMCKIKeWQd

— Shreyas Media (@shreyasgroup) October 27, 2024