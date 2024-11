2018 సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ క్రేజ్ దక్కించుకున్న మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్‌. తాజాగా ఆయన నటించిన సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ నారదన్. 2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి ఫర్వాలేదనిపించింది. అయితే ఇప్పటికే ఈ మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో కేవలం మలయాళంలోనే అందుబాటులో ఉంది.

తాజాగా ఈ మూవీని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సైకలాజికల్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీ ఆహా వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ నెల 29 నుంచి ఆహాలో స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్లు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. దాదాపు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత ఈ మూవీ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఈ సినిమాకు ఆషిక్ అబు దర్శకత్వం వహించారు. అన్నా బెన్ ‍హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఓ జర్నలిస్ట్‌ జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు.



Every human is a headline!📰

Bulletin by Naradhan Very soon!!🤵🏻‍♂️ #Naradhan Premieres November 29th on aha!#NaradhanOnAha #aha pic.twitter.com/s3PZIm4Gsz

— ahavideoin (@ahavideoIN) November 27, 2024