 శంభు సరిహద్దు వద్ద ఉద్రిక్తత.. కాసేపట్లో​ రైతుల చలో ఢిల్లీ | Farmers To Resume Delhi Chalo Updates | Sakshi
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శంభు సరిహద్దు వద్ద ఉద్రిక్తత.. కాసేపట్లో​ రైతుల చలో ఢిల్లీ

Published Sun, Dec 8 2024 9:46 AM | Last Updated on Sun, Dec 8 2024 9:47 AM

Farmers To Resume Delhi Chalo Updates

పంటలకు కనీస మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత కోసం రైతుల పోరు కొనసాగుతోంది.

డిమాండ్ల సాధన కోసం రైతు సంఘాలు చేపట్టిన చలో ఢిల్లీ ఆదివారం(డిసెంబర్‌8) మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్లీ మొదలవనుంది. 

  • ఢిల్లీ చలో నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని  శంభు సరిహద్దు వద్ద ఉదయం నుంచే ఉద్రిక్తత నెలకొంది. 

  • నిజానికి శుక్రవారం నుంచే చలో ఢిల్లీ మలి విడత మొదలైంది.

  • రైతుల ర్యాలీపై హర్యానా పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. 

  • ఈ ఘటనలో మొత్తం 16 మంది గాయపడ్డారు.. వీరిలో ఒకరు వినికిడి శక్తి కోల్పోయారు:రైతు నేతలు

  • పలువురు రైతులు గాయపడడంతో శనివారం ర్యాలీని నిలిపివేశాం.

  • తమ డిమాండ్లపై చర్చలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆహ్వానం అందలేదు.

  • మాతో చర్చలు జరిపే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు.

  •  అందుకే చలో ఢిల్లీని ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి శాంతియుతంగా తిరిగి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించాం.

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