పార్లమెంట్‌ వద్ద బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పోటాపోటీ నిరసనలు

Parliament Session Live Updates..

పార్లమెంటు వద్ద బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పోటాపోటీ నిరసనలు

#WATCH | Delhi | INDIA bloc holds protest march at Babasaheb Ambedkar statue in the Parliament complex They will march to Makar Dwar, demanding an apology and resignation of Union Home Minister Amit Shah over his remarks on Babasaheb Ambedkar in Rajya Sabha. pic.twitter.com/4cmM90DWpY

శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ మాట్లాడుతూ.. ఇంకా బీజేపీ చేసేదేమీ లేదు. అమిత్‌ షా దేశానికి హోంశాఖ మంత్రి. అంబేద్కర్‌పై అలా మాట్లాడటం కరెక్ట్‌ కాదు. ఆయన అంబేద్కర్‌కు క్షమాపణలు చెప్పడం నేరమేమీ కాదు కదా?. అంబేద్కర్‌ది దేవుడి లాంటి వ్యక్తిత్వం. దేశంలోని వెనుకబడిన వారికి గౌరవం అందించిన వ్యక్తి. అంబేద్కర్‌ విషయంలో అమిత్‌ షా తప్పుడు పదాలు ఉపయోగించారు. కాబట్టి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "BJP has no work left. BJP is a party which is sitting idle. Amit Shah is the Home Minister of the country. If he has made a mistake, if there was a slip of the tongue, he should apologise. There is no crime in apologising over Dr… https://t.co/JdVCWRpk0k pic.twitter.com/OTojRiNotq

— ANI (@ANI) December 19, 2024