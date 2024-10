‘నేను బాగానే ఉన్నా.. ఆందోళన అవసరం లేదు’

ఢిల్లీ : తాను అస్వస్థతకు గురయ్యానంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త రతన్‌ టాటా ఖండించారు. ఈమేరకు ఆయన ఓ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. సాధారణ వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం తాను ఆస్పత్రికి వచ్చినట్లు తెలిపారు.

సోమవారం ఉదయం నుంచి రతన్‌ టాటా ఆరోగ్యంపై సోషల్‌ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఆ ప్రచారం ప్రకారం.. రతన్‌ టాటా రక్తపోటు తగ్గడంతో ఆదివారం అర్థరాత్రి 12:30 నుండి 1:00 గంటల మధ్య టాటాను ఆయన కుటుంబ సభ్యులు బ్రీచ్ కాండీ ఆసుపత్రికి తరలించారని జాతీయ మీడియా కథనాలు, ట్వీట్‌లు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Thank you for thinking of me 🤍 pic.twitter.com/MICi6zVH99

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 7, 2024