తమిళనాట పాలి‘ట్రిక్స్’‌.. కొరడాతో శిక్షించుకున్న అన్నామలై

చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయం ఆసక్తికరంగా మారింది. డీఎంకే, బీజేపీ మధ్య పాలిటిక్స్‌ పీక్‌ స్టేజ్‌కు చేరుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్నా యూనివర్సిటీలో (Anna University) ఓ విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది.

దీంతో, అధికార డీఎంకేపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్‌ అన్నామలై(Annamalai) సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాజాగా ఆరు కొరడా దెబ్బలు భరించి.. మురుగన్‌కు మొక్కు చెల్లించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

తమిళనాడు(Taml Nadu)లో శాంతి భద్రతల విషయమై అన్నామలై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో చెడు అంతమైపోవాలని కోరుతూ కోయంబత్తూరులోని తన నివాసంలో ఆరు కొరడా దెబ్బలు భరించి.. మురుగున్‌కు మొక్కు చెల్లించుకుంటానని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ఆరు మురుగన్‌ క్షేతాలను దర్శించుకునేందుకు 48 గంటలపాటు ఉపవాస దీక్ష చేపడతానన్నారు. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం కోయంబత్తూర్‌లోని తన ఇంటి వద్ద బీజేపీ మద్దతుదారులు, మీడియా సమక్షంలో మొక్కు చెల్లించుకున్నారు. ఇక, దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

TN-BJP president @annamalai_k ji whips himself as a mark of protest against the DMK govt for their 'apathy' in handling the case of the sexual assault of an Anna University student.

