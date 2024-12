‘మహా’ కేబినెట్‌ విస్తరణ.. మంత్రులకు సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ వార్నింగ్‌!

ముంబై : మహరాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ కొత్తగా మంత్రివర్గంలో చేరిన కేబినెట్‌ సభ్యులకు పరోక్షంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కేబినెట్‌ మంత్రులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేసిన 39 మంది సభ్యులు పనితీరు ఆధారంగా ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ ఇవ్వన్నట్లు తెలిపారు.

బీజేపీ సారధ్యంలోని మహాయుతి కూటమి ప్రభుత్వం కేబినెట్‌ను విస్తరించింది. కొత్తగా మంత్రివర్గంలోని చేరిన 39 మంది ఆదివారం రాష్ట్ర రెండో రాజధాని నాగ్‌పూర్‌లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ 39 మందిలో 16 మంది కొత్త వారు కాగా, 10 మంది మాజీ మంత్రులకు ఉద్వాసన పలికారు. మంత్రులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేసిన మంత్రులకు రెండు, మూడు రోజుల్లో శాఖ కేటాయింపు ఉంటుందని తెలిపారు.

అయితే, కేబినెట్‌ విస్తరణ అనంతరం మంత్రుల పనితీరుపై సమీక్షలు జరుపుతామని, కూటమిలోని మిత్రపక్షాలైన ఎన్సీపీ (అజిత్‌ పవర్‌), శివసేన(ఏక్‌నాథ్‌షిండే)తో కేబినెట్‌ సభ్యులతో కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంటుందని సీఎం ఫడ్నవీస్‌ తెలిపారు.

Devendra Fadnavis's HUGE statement on ministers🔥



Fadnavis⚡️: We are going to audit the performance of all the ministers.



If it is found in the audit that any minister is not doing the right work then that minister will be reconsidered ↩️

pic.twitter.com/qAS0TpKe3u

— Political Views (@PoliticalViewsO) December 15, 2024