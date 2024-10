ధోని కంటే రోహిత్‌ బెటర్‌ కెప్టెన్‌: భారత స్పిన్‌ దిగ్గజం

మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని.. టీమిండియాకు మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన కెప్టెన్‌. అతడి సారథ్యంలో భారత క్రికెట్‌ జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్‌-2007, వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2011, చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2013 గెలిచింది. ఇక ఫ్రాంఛైజీ క్రికెట్‌లోనూ ఈ జార్ఖండ్‌ డైనమైట్‌.. 2008లో మొదలైన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ఆది నుంచి చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌(సీఎస్‌కే)కు ఆడుతున్నాడు. సారథిగా సీఎస్‌కేను ఏకంగా ఐదుసార్లు ఐపీఎల్‌ చాంపియన్‌గా నిలిపాడు.

మరోవైపు.. రోహిత​ శర్మ.. టీమిండియా ప్రస్తుత కెప్టెన్‌. ఇటీవలే టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024 ట్రోఫీ గెలిచాడు. ఇక ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు సుదీర్ఘకాలం పాటు కెప్టెన్‌గా ఉండి.. ధోని కంటే ముందుగానే ఐదుసార్లు ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ గెలిచిన సారథిగా చరిత్రకెక్కాడు.

ధోని కంటే రోహిత్‌ బెటర్‌ కెప్టెన్‌

కాగా టీమిండియాలో ఇద్దరితో కలిసి, ఐపీఎల్‌లో ఈ ఇద్దరి కెప్టెన్సీలోనూ ఆడాడు టీమిండియా దిగ్గజ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరి నాయకత్వ శైలిని పోలుస్తూ తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ధోని కంటే రోహిత్‌ బెటర్‌ కెప్టెన్‌ అని తన మనసులోని మాట బయటపెట్టాడు. అందుకు గల కారణాన్ని వెల్లడిస్తూ..

ధోని ఎవరితో మాట్లాడడు

‘‘ఇద్దరిలో ఎవరు బెటర్‌ అంటే.. నేను ధోనిని కాదని రోహిత్‌ వైపే మొగ్గుచూపుతాను. ఎందుంకటే రోహిత్‌ ప్లేయర్స్‌ కెప్టెన్‌. ప్రతి ఒక్క ఆటగాడి దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్లకు ఏం కావాలో అడిగి తెలుసుకుంటాడు. సహచరులతో అతడికి మంచి అనుబంధం ఉంటుంది.

అయితే, ధోని కెప్టెన్సీ స్టైల్‌ వేరుగా ఉంటుంది. అతడు ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మాట్లాడడు. తన మౌనం ద్వారానే ఎదుటివారికి తన మనసులోని మాట చేరాలని భావిస్తాడు. ఇతరులతో ధోని సంభాషించే విధానం ఇలాగే ఉంటుంది’’ అని హర్భజన్‌ సింగ్‌ పేర్కొన్నాడు. రోహిత్‌ శర్మకు స్నేహితులే తప్ప.. అతడికి విరుద్ధంగా మాట్లాడేవారు ఒక్కరూ ఉండరని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నాడు. స్పోర్ట్స్‌ యారీ ఇంటర్వ్యూలో భజ్జీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

చదవండి: Babar Azam: బాబర్ ఆజం సంచలన నిర్ణయం..

Rohit Sharma is a better captain than MS Dhoni says Harbhajan Singh



Full podcast at 9pm tonight, only on Sports Yaari YouTube Channel 🇮🇳

pic.twitter.com/6tVAdJh6qx

— Sushant Mehta (@SushantNMehta) October 2, 2024