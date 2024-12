IND VS AUS 3rd Test: తీరు మార్చుకోని విరాట్‌ కోహ్లి..!

ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న మూడో టెస్ట్‌లో టీమిండియా కష్టాల్లో పడింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియాను 445 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసిన భారత్‌.. తమ ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించి పట్టుమని 10 ఓవర్లు కూడా ఆడకుండానే 3 కీలకమైన వికెట్లు కోల్పోయింది.

ఇన్నింగ్స్‌ తొలి బంతికే బౌండరీ బాది జోష్‌ మీద కనిపించిన యశస్వి జైస్వాల్‌ రెండో బంతికే స్టార్క్‌ పన్నిన పన్నాగానికి బలయ్యాడు. స్టార్క్‌ సంధించిన స్లో బాల్‌ను అంచనా వేయడంలో విఫలమైన యశస్వి షార్ట్‌ మిడ్‌వికెట్‌లో కాపు కాసిన మిచెల్‌ మార్ష్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వచ్చిన దారిలోనే వెళ్లిపోయాడు.

వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ కూడా అనవసరంగా వికెట్‌ పారేసుకున్నాడు. ఆఫ్‌ స్టంప్‌ ఆవల వెళ్తున్న బంతిని ఫ్లిక్‌ చేసి ఔటయ్యాడు. వాస్తవానికి ఈ బంతిని ఆడాల్సి అవసరం లేదు. వదిలేస్తే సరిపోయేది. కానీ గిల్‌ వెంటాడి మరీ ఆడి వికెట్‌ సమర్పించుకున్నాడు. స్టార్క్‌ బౌలింగ్‌లో మిచెల్‌ మార్ష్‌ గల్లీలో అద్భుతమైన క్యాచ్‌ పట్టుకున్నాడు. గిల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఒక్క పరుగు వద్దే ముగిసింది. భారత్‌ ఆరు పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది.

చేసిన తప్పునే మళ్లీ మళ్లీ చేస్తున్న విరాట్‌

నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి చేసిన తప్పునే మరోసారి చేశాడు. ఆఫ్‌ స్టంప్‌కు దూరంగా వెళ్తున్న బంతిని వెంటాడి మరీ ఫ్లిక్‌ చేసి ఔటయ్యాడు. ఇటీవలికాలంలో ఇలాంటి బంతులను ఎదుర్కోవడంలో విరాట్‌ తరుచూ విఫలమవుతున్నాడు.

Virat Kohli and the delivery outside off stump 🥲



Same story!pic.twitter.com/kuHQXBPLjY

— CricTracker (@Cricketracker) December 16, 2024